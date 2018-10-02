Мишулину выгнали с работы из-за скандалов на шоу

Мишулина о заработках на скандалах: «Я получила смешную сумму»

Имя единственной законной на сегодняшний день дочери Спартака Мишулина знает вся страна. Но не столько как исполнительницу роли учительницы биологии в сериале "Физрук", а больше как участницу одиозных ток-шоу, в которых полощут имя знаменитого актера.

Не секрет, что героям передач Андрея Малахова Дмитрия Борисова хорошо платят. Поэтому Серов, Шаляпин и Цымбалюк-Романовская и иже с ними ходят туда как на работу.

"Если бы я посещала эти ток-шоу ради денег, то не останавливалась бы, — уверяет Карина. — Нет, я ходила за правдой — чтобы очистить имя моего отца. И я получила смешную сумму, несоизмеримую с теми деньгами, которые там многие зарабатывают".

Со стороны может показаться, что ток-шоу на федеральных каналах добавили Мишулиной популярности. Но она утверждает, что подобной славы никогда хотела.

"Популярности мне хватало и после сериала "Физрук", — уверяет Карина. — У меня был свои зрители. Конечно, известность была меньше, чем сегодня. Но зато это были поклонники моего творчества, а не скандалов, в которые меня затянули случайно".

Правда, все эти скандалы негативно сказались на работе Мишулиной в театре Сатиры, в котором она служила не один сезон — там расторгли контракт с актрисой. Писали, что причиной всему — те самые эфиры, которые якобы не только бросают тень на память Спартака Мишулина, но порочат сам театр.

"Конечно, эта грязная история повлияла на мой уход. В театре нашлись силы, которые сделали все, чтобы меня там не было. Но я не жалею — у меня начался новый этап в жизни. А с людьми, с которыми я там общалась и которые поддерживали меня, до сих пор дружу. Они знают мою правду и знают, что происходило за кадром тех грязных ток-шоу",