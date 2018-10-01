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Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате
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Как Кобзон: Пригожин высказался о тяжелой утрате 

Дни.ру 10 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Иосиф Пригожин удручен смертью французского шансонье Шарля Азнавура. Продюсер поделился воспоминаниями об именитом музыканте.
"Это символ и пример для подражания, он был великий во всем. Он как Иосиф Давыдович Кобзон наш, без остановки работал до последнего. Человек-ресурс. Насколько я знаю, даже его концерты сейчас были объявлены. К сожалению, у всего есть свой конец. Светлая память", — отметил Иосиф.
Также продюсер сообщил, что Азнавур был потрясающим музыкантом, настоящим лирическим героем, а также импозантным и элегантным человеком. Об этом сообщает RT.
Добавим, что на горькую новость о шансонье отреагировал советский и российский актер Михаил Боярский. Он выразил свои соболезнования в связи со смертью исполнителя. "Шарль Азнавур был одним из лидеров в умении управлять человеческими чувствами, он обладал потрясающим, проникающим в душу голосом, скромностью, великолепным выбором репертуара. Он был замечательный артист, само воплощение джентльмена, добрый, открытый и сердечный человек, вся душа которого выливалась в песни", — заметил Боярский.
Также артист поведал, что песни исполнителя звучат до сих пор, так как все еще актуальны, ведь говорят о самом главном — о любви. "Это был потрясающий певец, большое счастье для нас, что он жил в одно время с нами, и в то же время я испытываю большое горе от того, что его не стало", — цитирует российского актера EG.ru.
Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский сообщил изданию, что весть о смерти французского коллеги повергла его в шок. "Я летел из Нью-Йорка и еще не знаю этой новости. Смерть Шарля Азнавура — очень большая потеря для всех нас. Непоправимая. Я не был лично с ним знаком, к сожалению, но уверен, что это был достойнейший человек", — с горечью сообщил исполнитель.
Напомним, что о смерти Азнавура стало известно днем 1 октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции. Артист долгое время страдал от тяжелых заболеваний. Например, в апреле 2018 года он был вынужден отменить выступление в России из-за плохого самочувствия
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