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Данилко высказался о Монеточке и Земфире
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Андрей Данилко высказался о Монеточке и Земфире 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Сегодня, 2 октября, артисту, известному под сценическим именем Верка Сердючка, исполнилось 45 лет. Юбиляр дал откровенное интервью.
Несмотря на свой сценический образ разухабистой и компанейской Верки Сердючки, Андрей Данилко является одним из самых закрытых артистов эстрады. Он неохотно посещает светские тусовки, предпочитая им компанию максимум из трех человек. По словам артиста, четыре человека уже много.
Сегодня актеру исполнилось 45 лет и по этому случаю он расщедрился на интервью. Андрей поделился своими мечтами о будущем. Он отметил, что хотел бы заниматься только тем, чем ему хочется самому. Он с ужасом вспоминает нулевые, когда из-за сумасшедшего графика он даже не знал, выступает ли он на "Огоньке" в честь Нового года или 8 марта.
Артист похвалил в этом плане Земфиру, которая ведет себя как настоящая звезда — записывает диск, дает гастрольное турне и одно интервью и на этом ставит точку, игнорируя ток-шоу и прочую шумиху.
Высказался Андрей и о современной музыке. Он отметил, что понимает, почему те или иные исполнители сейчас находятся на пике славы. Он отметил, что Монеточка и Варвара Визбор очень милые и интересные персонажи, и он рад, что их выпускают в эфир.
Рассказал артист и о своем отношении к нецензурной лексике в песнях.
"Мне кажется, у любого поколения есть свой "Сектор Газа", — говорит Данилко, отмечая, что в молодости слушали в общежитии кассеты этой группы и это было по-настоящему круто, этакое хулиганство. "Потом оно пройдет и не оставит на тебе никакого отпечатка. Просто дурачество", — цитирует юбиляра Starhit.
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