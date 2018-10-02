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Шнурова откровенно рассказала о разводе
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Шнурова откровенно рассказала о разводе 

Рамблер + ещё 14 9 часов назад
Фото: Instagram
Бизнесвумен Матильда Шнурова дала журналу Esquire первое интервью в статусе бывшей жены музыканта Сергея Шнурова.
По ее словам, бракоразводный процесс с лидером группы «Ленинград» завершен официально, а раздел совместно нажитого имущества был «легким»: Шнуров «остался с "Ленинградом"», а ей достались ресторан «Кококо» и балетная студия «Айседора».
Также экс-супруга музыканта рассказала, что сохранит его фамилию, чтобы избежать бумажной волокиты.
«Матильда по‑прежнему Шнурова, несмотря на то что уже не Шнурова», — пошутила она.
Предпринимательница подчеркнула, что они со Шнуровым любили друг друга, а также отметила, что даже не пытается найти разводу объяснение, так как одной-единственной причины у него нет.
Наконец, супружескую жизнь с лидером «Ленинграда» Матильда Шнурова описала как «опыт духовного роста и самопознания, испытание смирением и терпением».
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