Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке

Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своим постоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницей он превратился в настоящего щеголя.

В московском Crocus City Hall состоялось вручение премии Russian Music Box. На мероприятии были замечены многие российские знаменитости.

На красной дорожке появилась Началова вместе с молодым человеком, которого она ранее представляла общественности как своего парня Вячеслава. Певица была облачена в черный строгий брючный костюм и туфли на высоком каблуке в тон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юлия Началова (@julianachalova) 30 Сен 2018 в 12:15 PDT Отметим, что внимание прессы было приковано не только к звезде, но и к ее спутнику. Пара многим показалась очень гармоничной, присутствующие отметили, что рядом с красавцем-брюнетом артистка выглядит очень счастливой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Меж тем, когда Юлия опубликовала снимки с премии в личном Instagram, поклонники очень удивились. Они не сразу узнали Вячеслава и решили, что звезда нашла себе нового кавалера. "А кто это рядом? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ты мутишь, с этим еврейчиком?", "А кто этот мужчина?" — интересовались фолловеры певицы в комментариях под снимком.