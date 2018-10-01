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Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке
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Возлюбленного Началовой не узнали на красной дорожке 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своим постоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницей он превратился в настоящего щеголя.
В московском Crocus City Hall состоялось вручение премии Russian Music Box. На мероприятии были замечены многие российские знаменитости.
На красной дорожке появилась Началова вместе с молодым человеком, которого она ранее представляла общественности как своего парня Вячеслава. Певица была облачена в черный строгий брючный костюм и туфли на высоком каблуке в тон.
Отметим, что внимание прессы было приковано не только к звезде, но и к ее спутнику. Пара многим показалась очень гармоничной, присутствующие отметили, что рядом с красавцем-брюнетом артистка выглядит очень счастливой. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Меж тем, когда Юлия опубликовала снимки с премии в личном Instagram, поклонники очень удивились. Они не сразу узнали Вячеслава и решили, что звезда нашла себе нового кавалера. "А кто это рядом? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Ты мутишь, с этим еврейчиком?", "А кто этот мужчина?" — интересовались фолловеры певицы в комментариях под снимком.
Отметим, что ранее в интервью Dni.Ru Юлия отмечала, что в избраннике ее подкупает интеллект. "Он очень умный — обладает огромными знаниями в разных областях, имеет аспирантское образование, занимается защитой прав человека", — охарактеризовала любимого Началова.
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