Анна Грачевская пошла по стопам Волочковой

Волочкова скромнее: экс-жена Грачевского в прозрачном платье «растянулась» на красной дорожке

Бывшая супруга создателя «Ералаша» переборщила с эпатажем.

Анна Грачевская рассталась с Борисом Грачевским несколько лет назад — подробности скандального развода надолго приковали внимание широкой публики. Телеведущая в одиночестве грустила недолго: ее новым супругом стал баскетболист Артем Кузякин . Удалось брюнетке и не пропасть из медиапространства. Анна с успехом привлекает внимание к собственной персоне пикантными выходками: то увеличит ягодицы и публично расскажет об операции, то снимется обнаженной для мужского журнала, то станет лицом магазина для взрослых.

Но на днях Грачевской удалось превзойти себя (и многих скандально известных коллег). Теледива пришла на музыкальную премию в максимально откровенном наряде, «уместив» в одном образе и прозрачную ткань, и отсутствие нижнего белья, и декольте, и экстремальный разрез. Одного лишь «голого» платья Анне показалось мало, и она продемонстрировала шпагат прямо на красной дорожке, на глазах у удивленной публики.