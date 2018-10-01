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Киркорова и Малахова столкнули лбами
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«Эпическое сражение»: Киркорова и Малахова столкнули лбами 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Кадр youtube.com
Филипп Киркоров лично готов разобраться с автором слуха о скором переезде Кристины Орбакайте в США. Певец не из робкого десятка, ведь он сыпал угрозами прямо с экрана, даже не догадываясь, кто его оппонент.
В эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ Киркоров заявил, что мечтает встретится с создателем сплетни тет-а-тет. "Хотелось бы посмотреть этому человеку, который запустил эту утку про Кристину и ее переезд, в глаза. Мне есть, что ему сказать. Я это умею делать", — намекнул артист.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, Киркоров прав в своем желании привлечь сочинителя к ответу, и если поп-король все же решится проучить болтливого творца сплетен, то его ожидает большой сюрприз, ведь этим загадочным человеком является его друг — шоумен Андрей Малахов.
"Хочу поддержать Филиппа Бедросовича в его праведном гневе. Я изначально высказывался о том, что информация в СМИ по поводу отъезда Орбакайте в США была чистейшей воды провокацией. Надеюсь, что Киркоров поднимет источники и увидит, что первым этот заголовок запустило издание Андрея Малахова", —сообщил аналитик в беседе с корреспондентом Dni.Ru.
"Это очень легко проверяется, — продолжил свою мысль Манукян. — Жду с нетерпением рэп-баттл между Киркоровым и Малаховым. Думаю, что это будет эпическое сражение. Уверен, что просмотров у него будет не меньше, чем у Гнойного с Оксимироном. "Готов выступить секундантом этого боя".
Напомним, ранее появились данные о том, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.
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