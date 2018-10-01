Познер жестко высказался после смерти Азнавура

«Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком», — сказал Познер агентству ТАСС.

Журналист назвал жизнь Шарля Азнавура поистине прекрасной и успешной и признался, что тому, как музыкант ушел, «можно только позавидовать».

Журналист отметил страстность, которой были наполнены все песни маэстро.

«Ему было за 90, а он все еще продолжал петь. Совершенно ясно, что в этом была сущность его жизни», — добавил Познер.

Шарль Азнавур скончался 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.