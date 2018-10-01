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Познер жестко высказался после смерти Азнавура
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Конец близок: названа дата "смерти" Порошенко
Конец близок: названа дата "смерти" Порошенко

Познер жестко высказался после смерти Азнавура 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер призвал вспоминать французского шансонье Шарля Азнавура «с радостью», а «не распускать нюни» по поводу его кончины.
«Можно только вспомнить его с огромной благодарностью, с радостью, аплодировать ему, но не распускать нюни, он был совсем не таким человеком», — сказал Познер агентству ТАСС.
Журналист назвал жизнь Шарля Азнавура поистине прекрасной и успешной и признался, что тому, как музыкант ушел, «можно только позавидовать».
Журналист отметил страстность, которой были наполнены все песни маэстро.
«Ему было за 90, а он все еще продолжал петь. Совершенно ясно, что в этом была сущность его жизни», — добавил Познер.
Шарль Азнавур скончался 1 октября в своем доме на юге Франции в возрасте 94 лет.
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