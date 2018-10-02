Ещё
Домработница отравила беременную жену олигарха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению

Домработница отравила беременную жену олигарха 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: instagram.com/kravetsalena
Домработница Алены Кравец заявила, что забеременела от ее мужа, а светская львица в ответ обвинила Веронику Ильину в отравлении. Накануне девушки стали героинями шоу Первого канала «На самом деле».
По словам домработницы Ильиной, она родила олигарху Руслану Кравецу ребенка в 2015 году, однако миллионер не хотел, чтобы об этом кто-либо узнал, и заплатил девушке миллион за молчание.
В свою очередь, супруга Кравеца Алена заявила, что Ильина подмешивала нечто в чай, который подавала ей. После этого чая беременную Кравец «то тошнило, то в сон клонило».
«Я из-за тебя ребенка потеряла, стерва!» — заявила светская львица.
Впрочем, Алена Кравец добавила, что причиной выкидыша считает не отравленный Ильиной чай, а то, что домработница «мотала» ей нервы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян115
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению113
Мишулину выгнали с работы из-за скандалов на шоу34
Россия сорвала победу НАТО484
Начальник поезда на ходу выкинула пассажира
Видео
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
00:35
Пентагон ответил на ракетный удар Ирана
В мире
03:47
Москву накроют сильные дожди
Погода Новости Москвы
01:39
Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
В мире
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
00:49
Степаненко сорвала концерт из-за болезни
Шоу-бизнес
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
02:52
Россия сорвала победу НАТО
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение