Домработница отравила беременную жену олигарха

Домработница Алены Кравец заявила, что забеременела от ее мужа, а светская львица в ответ обвинила Веронику Ильину в отравлении. Накануне девушки стали героинями шоу Первого канала «На самом деле».

По словам домработницы Ильиной, она родила олигарху Руслану Кравецу ребенка в 2015 году, однако миллионер не хотел, чтобы об этом кто-либо узнал, и заплатил девушке миллион за молчание.

В свою очередь, супруга Кравеца Алена заявила, что Ильина подмешивала нечто в чай, который подавала ей. После этого чая беременную Кравец «то тошнило, то в сон клонило».

«Я из-за тебя ребенка потеряла, стерва!» — заявила светская львица.

Впрочем, Алена Кравец добавила, что причиной выкидыша считает не отравленный Ильиной чай, а то, что домработница «мотала» ей нервы.