Алена Кравец пожаловалась на домработницу-разлучницу

Домработница Алены Кравец пыталась увести у нее мужа-миллионера

Сегодня муж Алены Кравец стал героем передачи "На самом деле". Домработница его супруги заявила, что родила от него ребенка.

В 2016 году разгорелся скандал вокруг Алены Кравец. Выяснилось, что ее бывший муж-миллионер Руслан поднимал на нее руку и даже грозился отобрать единственную дочь Даниэллу. Супруги несколько раз становились героями телепередач, где поливали друг друга грязью. Однако в этом году они не просто помирились, а даже вновь вступили в брак. Но кажется, что в их отношения снова назревает конфликт.

Сегодня бывшая домработница Кравец Виктория Ильина стала героиней передачи Дмитрия Шепелева "На самом деле". Она рассказала, что три года прожила в особняке светской львицы и родила ребенка. Все это время Алена не догадывалась, что малыш мог быть рожден от ее мужа Руслана. В студии певица заверила, что не верит словам девушки. "Когда я пришла в этот дом, то сразу поняла, что мне будет не сладко. Это очень большой дом, но я справлялась с уборкой и всеми поручениями", — рассказала бывшая домработница Кравец. По ее словам, она вскоре познакомилась с Русланом, который стал оказывать ей знаки внимания. В то время миллионер был в разводе с Аленой.

Виктория Ильина заявила, что родила ребенка от Руслана / фото: кадр из передачи

Однако эксперты в студии выяснили, что Ильина пришла работать в дом к звезде не просто так. Оказалось, что она с самого начала планировала закрутить роман с олигархом. После этого в эфире были показаны видео, которые сняли камеры видеонаблюдения в доме светской львицы. На кадрах видно, как домработница подсыпает в чай своей хозяйке какое-то вещество. "Это обычные приправы", — заверила девушка, но Алена сразу пожаловал на недомогания, которые у нее появились. А муж Кравец назвал Викторию мошенницей.

Алена уверена, что муж ей был верен / фото: кадр из передачи

Он заявил, что романа с ней у него не было. Ранее девушка сообщила, что мужчина заплатил ей миллион рублей за молчание, но Руслан отметил, что не помнит такого. Он также добавил, что Ильина украла из дома светской львицы вещей на крупную сумму денег. Муж Алены продолжал настаивать на том, что у него не было интимной связи с Викторией, но его адвокат обмолвился, что контракт о неразглашение с домработницей они все же заключали. Эксперты в студии задали несколько вопрос Ильиной. Оказалось, что она первая стала оказывать знаки внимания миллионеру. Также у нее действительно была интимная близость с Русланом. Эта информация повергла в шок его жену. После этого Шепелев огласил результаты ДНК-экспертизы. "Вероятность того, что Руслан Кравец является отцом ребенка Виктории Ильиной составляет 0%", — произнес ведущий.