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Малахов защитил униженную Седокову
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Малахов защитил униженную Седокову 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Instagram
После того, как певица рассказала о самом ужасном выступлении в своей жизни, ее поддержал ведущий ток-шоу "Прямой эфир"
У себя в профиле Анна Седокова рассказала о самом кошмарном концерте, который у нее был. Экс-солистка "ВИА Гры" поведала о том унижении, которое она испытала во время выступления перед толстосумами.
Дело происходило на корпоративе. Певице было неприятно, что во время исполнения номера зрители поглощали шашлык и воспринимали ее как шута горохового. У Анны в тот день так и не получилось "взорвать" зал — публика оказалась весьма инертной. При этом артистка призналась, что мечтает когда-нибудь стать великой исполнительницей, чтобы больше с ней никогда не случалось подобного.
Пост звезды вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Так, популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов встал на сторону певицы и посоветовал ей "забить" на такие вещи. Рита Дакота также поделилась похожей историей из своей практики, поддержав таким образом коллегу по цеху.
Однако нашлись и те, кто указал обеим дамам на то, что таким "второсортным певичкам" грех жаловаться: мол, пусть радуются, что их хоть на корпоративы зовут, пишет сайт Dni.ru.
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