Малахов защитил униженную Седокову

После того, как певица рассказала о самом ужасном выступлении в своей жизни, ее поддержал ведущий ток-шоу "Прямой эфир"

У себя в профиле Анна Седокова рассказала о самом кошмарном концерте, который у нее был. Экс-солистка "ВИА Гры" поведала о том унижении, которое она испытала во время выступления перед толстосумами.

Дело происходило на корпоративе. Певице было неприятно, что во время исполнения номера зрители поглощали шашлык и воспринимали ее как шута горохового. У Анны в тот день так и не получилось "взорвать" зал — публика оказалась весьма инертной. При этом артистка призналась, что мечтает когда-нибудь стать великой исполнительницей, чтобы больше с ней никогда не случалось подобного.

Пост звезды вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Так, популярный ведущий ток-шоу Андрей Малахов встал на сторону певицы и посоветовал ей "забить" на такие вещи. Рита Дакота также поделилась похожей историей из своей практики, поддержав таким образом коллегу по цеху.