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Евгений Петросян с адвокатом готовятся к долгому разводу
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Евгений Петросян с адвокатом готовятся к долгому разводу 

Вечерняя Москва + ещё 2 18 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Юморист опубликовал фото, где держит в руках несколько толстых папок с бумагами.
В начале августа Елена Степаненко подала на развод с Евгением Петросяном. Позже выяснилось, что они давно не живут вместе. Многие считали, что причиной разлада между артистами стала молодая любовница сатирика 29-летняя Татьяна Брухунова, его помощница.
В настоящее время Елена Степаненко и Евгений Петросян делят совместно нажитое имущество в суде. Артисты стараются не общаться с прессой, вместо них о деталях дела сообщают их адвокаты.
Однако на днях юморист все же прокомментировал ситуацию с разводом. Он выложил в Instagram фото, на котором вместе с адвокатом Сергеем Жориным держит в руках стопку толстых папок.
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Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)
1 Окт 2018 в 8:14 PDT  — Мы уже вдвоем с Сергеем Викторовичем держим раздувающееся дело. По‑моему, оно на века. Чувствую, будет много томов, которые составят библиотеку. Правда, мой адвокат другого мнения, — прокомментировал фото Евгений Петросян.
Сергей Жорин опубликовал похожее фото, но папок на нем намного больше. Юрист много раз подчеркивал, что, по его мнению, Елена Степаненко сознательно затягивает дело, а на самом деле уже не хочет разводиться.
Кстати, недавно стало известно, что ассистентка Евгения Петросяна приобрела недвижимость на 280 миллионов рублей (подробнее…)
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