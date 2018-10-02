Евгений Петросян с адвокатом готовятся к долгому разводу

Юморист опубликовал фото, где держит в руках несколько толстых папок с бумагами.

В настоящее время Елена Степаненко и Евгений Петросян делят совместно нажитое имущество в суде. Артисты стараются не общаться с прессой, вместо них о деталях дела сообщают их адвокаты.

Однако на днях юморист все же прокомментировал ситуацию с разводом. Он выложил в Instagram фото, на котором вместе с адвокатом Сергеем Жориным держит в руках стопку толстых папок.

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Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny)

1 Окт 2018 в 8:14 PDT — Мы уже вдвоем с Сергеем Викторовичем держим раздувающееся дело. По‑моему, оно на века. Чувствую, будет много томов, которые составят библиотеку. Правда, мой адвокат другого мнения, — прокомментировал фото Евгений Петросян.

Сергей Жорин опубликовал похожее фото, но папок на нем намного больше. Юрист много раз подчеркивал, что, по его мнению, Елена Степаненко сознательно затягивает дело, а на самом деле уже не хочет разводиться.

Кстати, недавно стало известно, что ассистентка Евгения Петросяна приобрела недвижимость на 280 миллионов рублей (подробнее…)