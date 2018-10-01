Стало известно место похорон Азнавура

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Шарля Азнавура похоронят в коммуне Монфор-л'Амори 

Москва24 + ещё 12 2 часа назад
Фото: ТАСС
Французского шансонье Шарля Азнавура похоронят коммуне Монфор-л'Амори, недалеко от Парижа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.
Быть похороненным в этой коммуне — желание самого певца. Там располагался один из домов, в котором Азнавур часто проводил время со своей семьей. Кроме того, там находится семейный склеп.
Дата проведения похорон пока не называется.
Также Елисейский дворец рассматривает возможность проведения в Ереване церемонии прощания с Азнавуром. Ее приурочат к проведению в столице Армении 11 и 12 октября саммита Международной организации Франкофонии, которую посетит президент Франции Эмманюэль Макрон.
Изначально планировалось, что вместе с французским лидером на эту встречу отправится и Азнавур.
Известный французский шансонье умер в возрасте 94 лет в ночь на понедельник. В конце апреля из-за плохого самочувствия он перенес на год концерты в России.
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