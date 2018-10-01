Бузова опешила после поступка женихов 

Телеведущую Ольгу Бузову разочаровали поступки участников проекта «Замуж за Бузову».
Из 15 претендентов на сердце певицы и телеведущей в проекте остались четыре человека. Чтобы разобраться в своих чувствах, Ольга пригласила в Италию, где проходят съемки, свою сестру Анну и подруг.
Один из женихов, Денис Лебедев, оказывал подругам Бузовой знаки внимания, и Ольга обиженно заявила, что ее идеальный мужчина не должен делать комплименты другим женщинам. Позже Лебедев назвал эту ситуацию «провокацией».
Другой участник, Евгений Назаров, и вовсе отказался от борьбы за Бузову, предпочтя ей два миллиона рублей. Сам участник объяснил свой поступок тем, что телеведущая не испытывала к нему симпатии, и пообещал направить деньги на благотворительность.
Ольга же посвятила Назарову целый пост в Instagram, назвав выбор Евгения «реальностью 21-го века».
«И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен — это когда забрал деньги», — написала Ольга.