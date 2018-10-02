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Гузеева борется за жизнь матери
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Лариса Гузеева борется за жизнь матери 

Russianshowbiz.info + ещё 7 13 часов назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото со своей матерью и дочкой.
На снимке, сделанном в больничной палате, бабушка протягивает внучке руку, повторяя картину Микеланджело "Сотворение Адама". Гузеева рассказала, что в настоящее время все семья борется за здоровье ее мамы и делает все возможное, чтобы она пошла на поправку.
"Моя любимая, мы тебя не отпустим!" — написала Лариса. В комментариях пользователи поддержали артистку и согласились, что в любом возрасте для детей главное — сохранить здоровье родителей и сделать все возможное, чтобы они жили долго и счастливо.
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