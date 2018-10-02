Лариса Гузеева борется за жизнь матери

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева опубликовала в Инстаграме трогательное семейное фото со своей матерью и дочкой.

На снимке, сделанном в больничной палате, бабушка протягивает внучке руку, повторяя картину Микеланджело "Сотворение Адама". Гузеева рассказала, что в настоящее время все семья борется за здоровье ее мамы и делает все возможное, чтобы она пошла на поправку.