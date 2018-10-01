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Умер Шарль Азнавур
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Умер Шарль Азнавур 

Рамблер 59 минут назад
Скончался французский певец армянского происхождения Шарль Азнавур. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse.
По информации Le Figaro, 94-летний Азнавур умер в своем доме в коммуне Моссан-лез-Альпий.
Шарль Азнавур родился в Париже в семье армян, эмигрировавших во Францию из советской России. В 1940-х годах Азнавур принял участие в турне прославленной французской певицы Эдит Пиаф, а как сольный артист прославился уже во второй половине 1950-х.
Азнавур — автор более тысячи песен, офицер ордена Почетного легиона и обладатель нагрудного знака «За вклад в международное сотрудничество» Министерства иностранных дел России.
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