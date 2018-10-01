Лолита: я ничего не боюсь

Лолита грязно выругалась со сцены из-за скандала вокруг премии Music Box

Скандал из-за срыва выступлении некоторых отечественных артистов на премии телеканала Music Box получил неожиданное продолжение. Певица Лолита Милявская прямо на сцене послала представителей "Русской медиагруппы" в пешее эротическое путешествие.

Артистка появилась в Crocus City Hall, вышла на сцену и выразила поддержку организаторам премии Music Box. "Я приехала сюда так, как была заявлена в афише, я ничего не боюсь. Я восхищаюсь этими женщинами — два дня назад они рыдали в подушку от того, что артисты звонили и говорили "меня не будет", "меня сняли с ротации", "мне пообещали золотой граммофон". Тем, кто это делал хочу сказать — пошли они на ***! Извините!" — не стесняясь в выражениях высказалась певица.

Примечательно, что единственными артистами, которые не побоялись пойти против медиахолдинга оказались Ольга Бузова Эмин Агаларов . Примечательно, что на церемонии были знаменитости, которые ничего не знали об угрозах, так как им никто не звонил. Об этом сообщает Super.ru.

Добавим, что до своего заявление со сцены Лолита Милявская опубликовала гневный пост в Instagram. "Сегодня иду на Премию канала @russian_musicbox.. Хорошо, что мне никто не может запретить это сделать, как моим молодым коллегам). Никак не могу понять, зачем взрослый, богатый и известный холдинг, включающий в себя Русское радио, кошмарит зависимых от эфиров певцов, угрожая исключением из ротации вовсе.. От того, что в моей жизни уже произошло это "отключение" после "рекомендации" не ходить на "Звуковую дорожку" МК, ровным счетом ничего не поменялось). И все-таки, очень хотелось, чтобы русскорадийщики вступали в "борьбу" с равными соперниками)! Пример на видео)!🤓🎤 (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — написала звезда и опубликовала шутливую запись.