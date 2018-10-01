Хлебникову госпитализировали в Москве

Хлебникову госпитализировали после смерти мужа

Певица Марина Хлебникова была госпитализирована с нервным срывом после обнаружения тела бывшего мужа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сегодня СМИ сообщили, что вечером в воскресенье Хлебникова обнаружила мертвым своего первого мужа Антона Логинова , который жил с ней после инсульта.

По данным «МК», после этого Хлебникова дважды вызывала врачей на дом. После второго раза медики приняли решение доставить певицу в специализированную больницу, диагностировав у нее невротическую реакцию на стресс.

На данный момент Хлебникова по-прежнему находится в медучреждении. Врачи пообещали ее родителям, что сегодня вечером они смогут ее навестить.

Издание отмечает, что Антон Логинов покончил с собой, а в предсмертной записке жаловался на здоровье, резко ухудшившееся после сердечного приступа, а также на то, что Хлебникова любит его не так сильно, как он ее.