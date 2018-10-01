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Хлебникову госпитализировали в Москве
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Хлебникову госпитализировали после смерти мужа 

Рамблер 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Певица Марина Хлебникова была госпитализирована с нервным срывом после обнаружения тела бывшего мужа. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Сегодня СМИ сообщили, что вечером в воскресенье Хлебникова обнаружила мертвым своего первого мужа Антона Логинова, который жил с ней после инсульта.
>> Марина Хлебникова нашла экс-мужа мертвым
По данным «МК», после этого Хлебникова дважды вызывала врачей на дом. После второго раза медики приняли решение доставить певицу в специализированную больницу, диагностировав у нее невротическую реакцию на стресс.
На данный момент Хлебникова по-прежнему находится в медучреждении. Врачи пообещали ее родителям, что сегодня вечером они смогут ее навестить.
Издание отмечает, что Антон Логинов покончил с собой, а в предсмертной записке жаловался на здоровье, резко ухудшившееся после сердечного приступа, а также на то, что Хлебникова любит его не так сильно, как он ее.
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