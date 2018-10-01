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Киркоров снова «опозорился»
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Киркоров опозорился в новой рекламе 

Рамблер 19 минут назад
Фото: кадр из ролика
Народный артист России Филипп Киркоров сыграл роль Снежной королевы и перепел свой хит «Цвет настроения синий» в рекламе антисептика. Об этом сообщает Sostav.
В рекламном ролике «Гексорала» певец предстает в традиционном для рекламы этого препарата образе Снежной королевы.
«Цвет заражения синий!» — поет он, заражая болью в горле женщину и грозя заразить также ее мужа и детей.
В этот момент в кадре появляется супруг заболевшей девушки, излечивая ее с помощью «Гексорала». После этого Киркоров поет, что «хотел, чтобы все болели, но оказался "Гексорал" сильнее».
Среди пользователей соцсетей ролик вызвал неоднозначную реакцию.
"Филипп Бедросович пошёл по наклонной, а отечественные рекламные ролики по безумию всё больше напоминают японские", — написал в Facebook блогер и издатель Олег Шаран.
"Коматоз… А сколько денег потрачено…" — добавила пользовательница Julia Alhen.
Премьера клипа на песню Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий» состоялась в конце апреля. В нем певец предстал в образе 21-летнего рэпера Фейса.
С тех пор видео на YouTube посмотрели более 46 миллионов раз, а Киркорову удалось выйти на новую, более молодую, аудиторию, о чем, в частности, свидетельствует самый популярный комментарий к клипу.
«Никогда не думал, что буду смотреть Киркорова﻿», — написал пользователь с ником Darth Vader, получив 10 тысяч лайков.
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