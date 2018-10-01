Ардженто рассказала подробности «изнасилования»

Актриса Азия Ардженто призналась в связи с несовершеннолетним

Итальянская актриса и активистка движения против сексуальных домогательств Me Too Азия Ардженто признала сексуальную связь с несовершеннолетним актером, которую ранее отрицала, сообщает региональная версия издания Local.

Ардженто в октябре 2017 года одна из первых обвинила известного кинопродюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, положив начало волне аналогичных разоблачений в сфере шоу-бизнеса и политики. Однако, как сообщили СМИ, всего через несколько месяцев после обвинений в адрес Вайнштейна Ардженто договорилась выплатить крупную сумму, чтобы урегулировать претензии актера Джимми Беннетта. Юноша утверждал, что был совращен 37-летней актрисой в 2013 году в отеле в Калифорнии, когда ему было всего 17 лет (минимальный возраст согласия в Калифорнии — 18 лет).

​Активистка, поначалу категорически отрицавшая какие-либо интимные отношения с юношей, в ночь на понедельник сообщила свою версию событий в одном из телевизионных шоу. По словам Ардженто, молодой актер пришел к ней с просьбой помочь в подготовке к прослушиванию.

"Он буквально прыгнул на меня… Что касается меня, я ничего не чувствовала, я никак не реагировала, поскольку для меня ситуация казалась немыслимой", — заявила Ардженто.

Актриса добавила, что в последующие месяцы Беннетт посылал ей свои интимные видео.