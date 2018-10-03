Беременная любовница Серова госпитализирована

Госпитализирована экс-звезда "ДОМа-2" Дарья Друзьяк, утверждающая, что она беременна от 64-летнего эстрадного певца Александра Серова.
В одном из недавних эфиров передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Дарья доказала, что беременна, а во время нового выпуска программы девушке стало плохо. Как пишет "Стархит", у нее открылось кровотечение, и девушку госпитализировали с подозрением на выкидыш.
Гости студии выразили мнение, что причиной плохого самочувствия могло стать психологическое состояние Друзьяк: она устала от конфликта с Серовым, отрицающим их связь, жаловалась на попытку похищения с его стороны, а недавно подверглась попытке изнасилования на отдыхе в Турции.
Как чувствует себя Дарья Друзьяк, пока неизвестно.
Ранее из-за Друзьяк во время эфира в студии у Малахова произошла драка.