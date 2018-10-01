Звезду «Интернов» разыскивает полиция 

Актера Илью Глинникова разыскивает полиция. Об этом стало известно Mash.
По информации Telegram-канала, в начале сентября актер, наиболее известный исполнением роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», приехал на своем автомобиле «Инфинити» на одну из заправок ТНК, заправился на 200 рублей и уехал, не заплатив.
После этого сотрудник АЗС обратился в полицию, которая уже в течение месяца разыскивает артиста.
Кроме роли в «Интернах» 34-летний Глинников известен игрой в таких фильмах и сериалах, как «Клуб», «Универ», «Первая любовь», «Туман», «Залетчики», «В спорте только девушки», «Любовь с ограничениями» и «Крыша мира».
На прошлой неделе стало известно, что в обмане подозревают Данаю Пригожину, дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Уроженка города Курильска Светлана Пушкарева заявила, что заказала в ее интернет-магазине платье, заплатила за наряд более девяти тысяч рублей, а заказ так и не пришел.