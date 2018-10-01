Звезду «Интернов» разыскивает полиция

Актера Илью Глинникова разыскивает полиция. Об этом стало известно Mash.

По информации Telegram-канала, в начале сентября актер, наиболее известный исполнением роли Глеба Романенко в сериале «Интерны», приехал на своем автомобиле «Инфинити» на одну из заправок ТНК , заправился на 200 рублей и уехал, не заплатив.

После этого сотрудник АЗС обратился в полицию, которая уже в течение месяца разыскивает артиста.

Кроме роли в «Интернах» 34-летний Глинников известен игрой в таких фильмах и сериалах, как «Клуб», «Универ», «Первая любовь», «Туман», «Залетчики», «В спорте только девушки», «Любовь с ограничениями» и «Крыша мира».