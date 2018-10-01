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Веру Брежневу осудили за пиар на генсеке
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Веру Брежневу осудили за пиар на генсеке 

Рамблер 12 часов назад
Фото: Instagram
Певица Вера Брежнева опубликовала в Instagram «фотожабу», автор которой поместил артистку на фото с советским генсеком Леонидом Брежневым.
Певица похвалила автора картинки за хорошее чувство юмора, но ее подписчики решили, что шутка не смешная, и посоветовали «не пиариться на мертвых».
«Уже не знаете как себя выставить ради пиара оставьте мертвых в покое это грешно», — написала @natali_ositashvili (орфография и пунктуация авторов сохранены).
«Не надо тревожить ушедших, плохая примета! Зря Вы Вера! Ох, зря!» — добавила @nata_dylko.
«Вера, ты ещё не родилась в то время», — возмутилась еще одна пользовательница.
«Вера, а зачем ты публикуешь эту хрень? Надо смеяться или уважать? Всегда с пониманием и уважением относилась к творчеству, пению и жизни. Всегда правильно относилась к периоду нашего существования при Брежневе», — написала @svetlanasavenko.
Многие подписчики певицы заявили, что живые и мертвые на одном фото выглядят жутко. Также они отметили, что коляска на снимке напоминает гроб.
Некоторым пользователям шутка понравилась, они предположили, что муж певицы, композитор Константин Меладзе «постарел» или, наоборот, лежит в коляске. Также комментаторы признались, что всегда считали Брежневу внучкой генсека.
Певиц и политик не родственники и не однофамильцы. Ее девичья фамилия — Галушка, а Брежнева — это псевдоним. Певица, как и Брежнев, родилась в городе Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области Украины.
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