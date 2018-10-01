Волочкову заподозрили в пьянстве

Волочкову заподозрили в алкоголизме

Пользователи социальных сетей заподозрили балерину Анастасию Волочкову в алкоголизме.

Накануне бывшая прима Большого театра опубликовала в «Инстаграм» свое фото с котом на руках.

«Просто мы с Лакки», — подписала она.

Между тем некоторые подписчики Волочковой сочли снимок поводом высказать свои подозрения о том, что балерина страдает алкоголизмом. По словам одного из них, Волочкова в буквальном смысле «живет на стакане», убедиться в чем можно, взглянув на любое видео с ней.

Те же подозрения пользователи соцсети высказали и в комментариях к другому опубликованному накануне снимку балерины. На нем Волочкова запечатлена лежащей на ступеньках у скульптурной группы.

«Вы пьяны, что развалились?» — поинтересовался один из них.

Впрочем, другие комментаторы сочли поведение балерины свидетельствующим не об ее алкоголизме, а о ее «некультурности».