«Сосите соски и успокойтесь»: Бородина накинулась на подписчиков из-за дочери

В итоге телеведущая не выдержала и опубликовала гневную отповедь всем советчикам:

«Какая тупость осуждать ребёнка за соску. А вдвойне тупо осуждать чужого вам ребёнка! А если я залезу в вам на страницу и увижу ваших детей, как начну Советы раздавать, я представляю как у вас ноздри начнут раздуваться! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала Бородина.

'Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит радость, я не буду этого делать! И в коляске ее буду возить, потому что она малышка и может уставать! Если вам нужен иной метод воспитания, так идите лесом, мне вы зачем тут?! Вы лучше следите за своими детьми, чтобы они выросли достойными и приятными в общении людьми, а главное воспитанными, в отличии от их родителей!» — возмущается Ксения.