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Бородина накинулась на подписчиков из-за дочери
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«Сосите соски и успокойтесь»: Бородина накинулась на подписчиков из-за дочери 

WomanHit.ru + ещё 5 6 часов назад
Фото: Instagram
Младшей дочери Ксении Бородиной и Курбана Омарова Тее почти три года, однако девочка до сих пор продолжает сосать соску. Телеведущую этот момент не беспокоит — она уверена, что ничего страшного в соске нет, особенно если ребенку так спокойнее. А вот многочисленные подписчики Бородиной периодически оставляют критические замечания в комментариях, предупреждая Ксению, что у ребенка может испортиться прикус.
В итоге телеведущая не выдержала и опубликовала гневную отповедь всем советчикам:
«Какая тупость осуждать ребёнка за соску. А вдвойне тупо осуждать чужого вам ребёнка! А если я залезу в вам на страницу и увижу ваших детей, как начну Советы раздавать, я представляю как у вас ноздри начнут раздуваться! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — начала Бородина.
'Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит радость, я не буду этого делать! И в коляске ее буду возить, потому что она малышка и может уставать! Если вам нужен иной метод воспитания, так идите лесом, мне вы зачем тут?! Вы лучше следите за своими детьми, чтобы они выросли достойными и приятными в общении людьми, а главное воспитанными, в отличии от их родителей!» — возмущается Ксения.
«Соска -это не пропаганда чего -то плохого! Угомонитесь! Сосите соски и успокойтесь, может добрее станете! И про прикус кстати, следить нужно за языками длинными, чтобы прикус в порядке был», — заключила телеведущая.
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