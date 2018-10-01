СМИ: Монеточка закрутила роман с видеоблогером

Певица Елизавета Гырдымова , выступающая под творческим псевдонимом Монеточка, стала настолько популярна, что в СМИ теперь обсуждают ее личную жизнь. Ей приписывают роман с видеоблогером Егором Лоскутовым.

«Поводом для слухов стал совместный снимок Монеточки и блогера Егора Лоскутова. На личной странице Егора в «Инстаграме» появилась фотография, на которой пара нежно обнимается», — сообщает «Лайф».

«Вынос бессознательного тела после выступления», — написал Лоскутов в комментарии к совместному с Гырдымовой снимку.

Егор ведет на YouTube популярный канал, на который подписаны почти 400 тысяч человек. Он придумал проект «По-русски», в котором популярные на Западе сюжеты переносятся в российские реалии.

Напомним, альбом «Раскраски для взрослых», который принес Монеточке всероссийскую известность, вышел 25 мая 2018 года. С 18 сентября певица собирается отправитьсяв большой тур: наряду с российскими городами в маршруте также отмечены Киев, Харьков и Минск.