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Гогена Солнцева готовят к операции
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Жуткое фото изувеченного Гогена Солнцева в операционной 

Дни.ру 30 сентября 2018
Фото: @solntcev
Гоген Солнцев попал в больницу. Шоумена готовят к операции.
О произошедшем рассказал сам Гоген. Оказалось, что шоумен решился на пластику ради любимой.
"Вслед за Катериной, я готовлюсь к переменам! Да! Это правда! Скоро сами все увидите", — заявил Солнцев в Instagram (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред.).
К посту шоумен приложил снимок, сделаный на столе хирурга. Картина многих шокировала. У мужчины посинели и заплыли глаза. Жути нагоняет и тот факт, что на переднем плане фото руки в медицинских перчатках держат окровавленный ватный тампон.
Фанаты Гогена в недоумении. Народ не понимает, для чего 37-лений мужчина лег под нож. "Ты и так красивый! Только непривращайся во фрика", "Гоген и так красавец. Что еще менять", "один вопрос — зачем? Денег некуда деть?Вы и так на женщину на стероидах похожи… да уж", "Вроде все в порядке у тебя с лицом..чего менять или исправлять?" — написали Гогену подписчики.
Отметим, что больше месяца назад на пластическую операцию решилась 63-летняя жена Солнцева Екатерина. С того момента женщину никто не видел. Среди половников пары ходят слухи, что Катя не перелила вмешательство хирургов.
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