Шнуров откровенно рассказал о личной жизни

Сергей Шнуров является популярной персоной отечественного шоу бизнеса. За его жизнью следят миллионы людей. В связи с последними событиями, происходящими в его жизни, артист решил откровенно поговорить с поклонниками и рассказать всю правду.
Сейчас Сергей не женат, поэтому многие поклонники интересуются, как строится его личная жизнь после развода с Матильдой. Артист отвечает так: «Мое сердце всегда занято. Я выходил на светский раут с красивой девушкой».
Кроме того, Сергей признался, что достаточно хорошо общается со своими детьми, хотя с дочерью Серафимой он долго не поддерживал контакт, но сейчас это в прошлом.
«Я с ними встречаюсь, беседую, мы с ними гуляем, ходим в музеи. Нужно ли нам больше общаться? Нет», — говорит музыкант.