«Хватит корчить из себя жертву»: Бузова разозлила подписчиков

Певица страдает в «Инстаграме» из-за предавшего ее ухажера Евгения Назарова

Участница шоу «Дом-2», телеведущая, певица, актриса, бизнесвумен — одним словом, Ольга Бузова — опубликовала в «Инстаграме» печальный пост. Совсем недавно передачу «Замуж за Бузову» покинул Евгений Назаров. Неудивительно, что «долларовый миллионер», как себя позиционирует Назаров, предпочел певице деньги, причем немалые.

Еще на шоу Ольга не смогла удержаться от слёз, узнав об уходе Назарова: «Я стою два миллиона!». Свои переживания она продолжила в микроблоге.

«Никогда не думала, что у чувств может быть цена…Жизнь меня по-прежнему продолжает учить😔 и когда я уже начну разбираться в людях?» — подавленно написала Бузова.

Это выражение грусти только разозлило часть подписчиков. «Ума тебе набираться надо», «Хватить корчить из себя жертву», «Сама виновата. Нормальных бортуешь, а вот таких двуличных „миллионеров“ оставляешь», «Какая ты наивная, ты действительно думаешь, что они все пришли на шоу с какими-то там „чувствами“?!» — раздраженно пишут Ольге комментаторы.

Оставшаяся часть поклонников выразила Бузовой сочувствие: «Оля, вы обязательно встретите свое счастье. Всему свое время», «Оль, ни один мужик не стоит твоих слез, ты красивая, умная девушка… Ты сама себя сделала, ты сильная и ты обязательно встретишь того, кто будет видеть, любить и восхищаться только тобой».

Надо сказать, что большая часть зрителей шоу «Замуж за Бузову» поддержала решение Назарова. Многие посчитали, что со стороны Евгения гораздо более правильным было взять деньги и уйти до того, как Ольга сама «отбракует» его через пару выпусков. «Надеюсь, он теперь направит эти два миллиона на благотворительность, — написал один из пользователей. — Он же миллионер, для него это не такая уж существенная прибыль».