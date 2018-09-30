Ирина Хакамада дала ценный совет подписчикам

Политический деятель и автор многочисленных курсов по саморазвитию Ирина Хакамада ответила на вопрос читателей — как жить с мужем.

Хакамада рассказала, что главное — оставаться интересной и не посягать на свободу другого человека. Также Ирина порекомендовала читательницам развивать свое чувство юмора, вкусно кормить, контролировать поток рассказов и находить время на саморазвитие.

Хакамада уверена, что для мужчин более привлекательна та девушка, которая интересуется их личностью, а не кошельком, придумывает семейные развлечения для взрослых и детей, не ревнует и занимается своими делами.

Кроме того, Хакамада порекомендовала следить за своим внешним видом, не позволять себе ходить в халате, оставаться верным другом и хорошей любовницей, не забывая о функциях мамы. Подводя итог, Ирина заметила, что список может быть бесконечно длинным, но главное для любой жены — оставаться интересной и самодостаточной, тогда в жизни обязательно найдется человек, который захочет стать образцовым мужем.