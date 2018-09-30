Малахов отправил любимую в колонию

Малахов отправил любимую женщину в колонию строгого режима

Телеведущий Андрей Малахов и его жена Наталья стали гостями программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1". Они рассказали о воспитании ребенка и о том, как прошло их первое свидание.

Самый узнаваемый телеведущий России , кумир миллионов телезрительниц со всей страны Андрей Малахов продолжает наслаждаться радостями отцовства. Однако примерным семьянином он был не всегда. Так, раньше ведущий мог позвать свою избранницу на свидание в очень необычное место.

О первой романтической поездке с Андреем Малаховым в эфире программы "Когда все дома" на телеканале "Россия 1" рассказала его жена Наталья.

"Я была за городом у родителей. Звонит Андрей и говорит: "В 11 вечера встречаемся в центре зала на вокзале". Я приехала, он стоит с цветами", — вспомнила она.

Жена ведущего добавила, что это был первый и последний раз, когда он не опоздал на встречу с ней. Влюбленные успели сесть в поезд и только тогда Андрей Малахов объявил своей избраннице, что они отправляются в колонию строгого режима . Оказалось. что там ему необходимо было снять сюжет для своей программы. Наталья сумела сохранить спокойствие в столь необычной ситуации, что Андрей Малахов оценил по достоинству.

Сейчас пара воспитывает сына Александра. И несмотря на плотный график ведущий находит время, чтобы уделять ребенку внимание. Вставать ему приходится пораньше.

"Я просыпаюсь около семи утра, и где-то до десяти есть время, чтобы общаться с сыном", — рассказал Малахов.

По признанию ведущего, у него с сыном уже появились свои особые утренние ритуалы. В частности, они вместе принимают душ.

"Саша очень любит краны, все, что связано с водой, все блестящее", — рассказал Андрей Малахов.

После этого отец с сыном отправляются на завтрак.

Кроме того, супруги большое внимание уделяют личному общению.