Журналисты рассекретили, с кем проводит время фаворит Ольги Бузовой из ее любовного шоу

Светловолосый красавец Денис Лебедев на сегодняшний день является фаворитом главной невесты страны в шоу «Замуж за Бузову». В рамках проекта он галантно ухаживает за Ольгой, дарит ей букеты и окружает вниманием.

Денис расхваливает Ольгу и в соцсетях, оставляя в ее адрес нежные посты.

— пишет Денис.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

Одним словом, мечта, а не мужчина! Но, кажется, в этой истории все не так однозначно. По сообщениям портала Super.ru , сердце фаворита Бузовой занято. По информации издания, недавно мужчина отмечал свой день рождения на Кипре с совладелицей сыроварни Витой Белоусовой, с которой, по слухам, у Лебедева романтические отношения. А недавно Дениса видели в компании другой девушки. Ей оказалась Ольга Черкес, которая в соцсетях опубликовала видео с Лебедевым и сказала: «Завидуй, Бузова».

Как думаешь, какие шансы у Дениса стать финалистом шоу?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram