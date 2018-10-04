Журналисты рассекретили, с кем проводит время фаворит Ольги Бузовой из ее любовного шоу 

По информации, 33-летний Денис Лебедев не страдает от одиночества.
Светловолосый красавец Денис Лебедев на сегодняшний день является фаворитом главной невесты страны в шоу «Замуж за Бузову». В рамках проекта он галантно ухаживает за Ольгой, дарит ей букеты и окружает вниманием.
Денис расхваливает Ольгу и в соцсетях, оставляя в ее адрес нежные посты.
— пишет Денис.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Одним словом, мечта, а не мужчина! Но, кажется, в этой истории все не так однозначно. По сообщениям портала Super.ru, сердце фаворита Бузовой занято. По информации издания, недавно мужчина отмечал свой день рождения на Кипре с совладелицей сыроварни Витой Белоусовой, с которой, по слухам, у Лебедева романтические отношения. А недавно Дениса видели в компании другой девушки. Ей оказалась Ольга Черкес, которая в соцсетях опубликовала видео с Лебедевым и сказала: «Завидуй, Бузова».
Как думаешь, какие шансы у Дениса стать финалистом шоу?
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Фото:Instagram