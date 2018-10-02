Бузова разочаровалась в миллионере, променявшем ее на деньги

Певица и героиня шоу «Замуж за Бузову » Ольга Бузова рассказала о своем разочаровании в участнике передачи Евгении Назарове , который предпочел деньги. Об этом она написала в инстаграме.

Миллионер Евгений Назаров ранее забрал 2 млн руб., потому что не почувствовал со стороны певицы симпатии, на которую рассчитывал. Он сообщил, что хочет потратить деньги на «доброе дело».

"К моему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги… я не могу принять и понять этот поступок до сих пор", — написала Бузова.

Она также упрекнула Назарова в том, что тот не удосужился лично объяснить мотивы своего решения.

"И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда", — добавила певица.

По словам Бузовой, он проявил честность только тогда, когда забрал деньги.