Ещё
Бузова разочаровалась в миллионере, променявшем ее на деньги
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова разочаровалась в миллионере, променявшем ее на деньги 

Газета.Ru + ещё 20 2 октября 2018
Фото: Газета.Ru
Певица и героиня шоу «Замуж за Бузову» Ольга Бузова рассказала о своем разочаровании в участнике передачи Евгении Назарове, который предпочел деньги. Об этом она написала в инстаграме.
Миллионер Евгений Назаров ранее забрал 2 млн руб., потому что не почувствовал со стороны певицы симпатии, на которую рассчитывал. Он сообщил, что хочет потратить деньги на «доброе дело».
"К моему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришел якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги… я не могу принять и понять этот поступок до сих пор", — написала Бузова.
Она также упрекнула Назарова в том, что тот не удосужился лично объяснить мотивы своего решения.
"И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда", — добавила певица.
По словам Бузовой, он проявил честность только тогда, когда забрал деньги.
Газета.Ru: последние новости
Актера из "Глухаря" задержали за развращение несовершеннолетнего Владимир Винокур впал в депрессию Кейт Хадсон стала матерью в третий раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нашли нового «противника» вместо РФ236
Он поставил всемогущую американскую мафию на колени4
«Это радость, когда русские идут»52
«Оружие было заряжено»390
Украина выставила России новое требование246
Видео
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
01:44
Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Происшествия
01:38
Путин назвал Скрипаля подонком
Политика
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
02:43
«Мерзавцы не остановятся»: что не так с Пашининым
В мире Статьи
02:44
Украину приготовили к скорой войне с Россией
Конфликты Армия
06:00
Путин рассказал о преимуществах России
Политика Другое
05:21
Отравленные Скрипали появились на публике
В мире
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
00:57
Разбойное нападение в центре Одессы попало на видео
Криминал В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение