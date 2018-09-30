Панин захотел стать украинцем

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Алексей Панин готов взять украинское гражданство 

Газета.Ru 1 час назад
Скандально известный актер признался в любви Одессе, пишет информагентство Nation News. Но и это еще не все. Алексей Панин заявил, что готов взять украинское гражданство. Он объяснил, что пойдет даже на это ради того, чтобы вернуться в столь любимый город на берегу Черного моря.
Соответствующую запись звезда "Жмурок" опубликовал в соцсети. Поклонники актера с Украина позитивно восприняли эту новость, и признались, что будут рады видеть его в Одессе.
Сейчас лауреат Государственной премии России готовится к съемкам фильма в Саратове. Картина с рабочим названием "Я вернулся" станет первым творением Алексея Панина в качестве режиссера.
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