Панин захотел стать украинцем

Алексей Панин готов взять украинское гражданство

Скандально известный актер признался в любви Одессе, пишет информагентство Nation News. Но и это еще не все. Алексей Панин заявил, что готов взять украинское гражданство. Он объяснил, что пойдет даже на это ради того, чтобы вернуться в столь любимый город на берегу Черного моря.

Соответствующую запись звезда "Жмурок" опубликовал в соцсети. Поклонники актера с Украина позитивно восприняли эту новость, и признались, что будут рады видеть его в Одессе.

Сейчас лауреат Государственной премии России готовится к съемкам фильма в Саратове. Картина с рабочим названием "Я вернулся" станет первым творением Алексея Панина в качестве режиссера.