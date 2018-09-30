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«Беременная Бледанс налегает на апероль»
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Беременную Бледанс обвинили в пьянстве 

Дни.ру 30 сентября 2018
Актриса Эвелина Бледанс пришла на открытие кондитерской солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова. Очевидцы утверждают, что налегает она не на сладости, а на традиционный итальянский алкогольный напиток апероль.
Поклонники продолжают делиться самыми последними слухами о второй беременности актрисы Эвелины Бледанс. Одни переживают за здоровье будущего малыша, а другие уверены, что вся история не более чем обман доверчивой публики и попытка напомнить о себе с помощью острой темы.
Тем временем сама актриса активно ходит на ток-шоу, делится со своими подписчиками фотографиями с отдыха и работы и участвует в светских мероприятиях. В частности, вместе со своим особенным сыном Семеном она пришла на открытие новой кондитерской Сергея Жукова "Любовь и сладости". Те поклонники, которые не смогли прийти на место лично, все равно получили шанс посмотреть на актрису за столом — она сама опубликовала несколько роликов.
Эвелина Бледанс показала, что специально для нее сделали кофе, украшенное ее же портретом. Также она показала, какими блюдами потчуют в модном заведении. Однако очевидцы сообщают, что не все происходящее попало в кадр.
"Эвелина Бледанс после процедуры ЭКО налегает не на сладкое, а на апероль (традиционный итальянский алкогольный напиток крепостью от 11 до 15%%. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении telegram-канала @spletni_tg.
Напомним, что Эвелина сделала экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в присутствии съемочной группы телешоу "Андрей Малахов. Прямой эфир". Мужчину, которого она выбрала в качестве донора генетического материала, звезда не называет. На программе стало известно, что процедура прошла успешно.
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