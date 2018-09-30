Бывшая жена Кержакова объяснилась за инцидент на шоу

Екатерина Сафронова , бывшая супруга футболиста Александра Кержакова , после скандала на съемках программы «Бородина против Бузовой» пожаловалась на непрофессионализм ведущих, заявив, что ее ввели в заблуждение, не предупредив заранее, в каком качестве она будет выступать на передаче, сообщает «Стархит»

По версии девушки, ей было настолько некомфортно во время эфира, что из-за этого она принялась употреблять алкоголь сразу, как вышла из студии.

«Дорогие друзья, все мы должны понимать, что шоу — это всего лишь шоу. Касательно данной передачи хочу сказать, что очень тяжело общаться с человеком, который не разделяет границы между реальной жизнью и актерской игрой на камеру. Для меня непонятно, как ради хайпа и известности можно делать людям больно, затрагивать темы, которые разрывают душу», — написала она в Инстаграме.

Как поясняет Сафронова, ее пригласили в студию в качестве эксперта, а затем начали атаковать вопросами, почему ее маленький сын не живет с матерью. Кержаков, обвинив свою жену в наркозависимости, через суд потребовал отстранить ее от воспитания ребенка. Екатерина пытается бороться за ребенка, который сейчас живет с матерью Кержакова. Сейчас Сафронова не имеет возможности даже изредка видеться с сыном.

«Сразу скажу, что в этом чистилище с непрофессиональными ведущими, участвовать больше не хочу», — резюмировала Сафронова.

Она также не исключила, что будет судиться с Ольгой Бузовой.