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Бывшая жена Кержакова объяснилась за инцидент на шоу
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Бывшая жена Кержакова объяснилась за инцидент на шоу 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Екатерина Сафронова, бывшая супруга футболиста Александра Кержакова, после скандала на съемках программы «Бородина против Бузовой» пожаловалась на непрофессионализм ведущих, заявив, что ее ввели в заблуждение, не предупредив заранее, в каком качестве она будет выступать на передаче, сообщает «Стархит».
По версии девушки, ей было настолько некомфортно во время эфира, что из-за этого она принялась употреблять алкоголь сразу, как вышла из студии.
«Дорогие друзья, все мы должны понимать, что шоу — это всего лишь шоу. Касательно данной передачи хочу сказать, что очень тяжело общаться с человеком, который не разделяет границы между реальной жизнью и актерской игрой на камеру. Для меня непонятно, как ради хайпа и известности можно делать людям больно, затрагивать темы, которые разрывают душу», — написала она в Инстаграме.
Как поясняет Сафронова, ее пригласили в студию в качестве эксперта, а затем начали атаковать вопросами, почему ее маленький сын не живет с матерью. Кержаков, обвинив свою жену в наркозависимости, через суд потребовал отстранить ее от воспитания ребенка. Екатерина пытается бороться за ребенка, который сейчас живет с матерью Кержакова. Сейчас Сафронова не имеет возможности даже изредка видеться с сыном.
«Сразу скажу, что в этом чистилище с непрофессиональными ведущими, участвовать больше не хочу», — резюмировала Сафронова.
Она также не исключила, что будет судиться с Ольгой Бузовой.
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