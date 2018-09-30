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Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына
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Шукшина оправдалась за скандал с любовницей сына 

Дни.ру 30 сентября 2018
Актриса Мария Шукшина стала гостьей программы "Идеальный ремонт" на Первом канале. Зрителям она рассказала не только о своей квартире в Новой Москве, но и о личной жизни. В частности, звезда экранов прокомментировала скандал с сыном Макаром Касаткиным и его родившей любовницей Фрейей Зильбер.
Актриса Мария Шукшина не скрывает того, что является увлекающейся натурой. Проявляется это и в отношениях с противоположным полом. "Влюбляюсь я очень быстро и также быстро остываю", — рассказала она в эфире программы "Идеальный ремонт" на Первом канале.
Сложно сказать, как эта особенность отразилась на воспитании сына актрисы Макара Касаткина, однако не так давно вся страна с упоением пересказывала детали скандала с участием молодого человека. Судя по той информации, которая оказалась в распоряжении общественности, молодой человек встречался с некоей Фрейей Зильбер, а когда юная прелестница забеременела, бросил ее.
После этого про Макара Касаткина стали распространяться слухи, будто он употребляет наркотики и торгуем ими же. Его бывшую любовницу же называли то дамой легкого поведения, а то и вовсе проституткой.
"У нас с Макаром все замечательно, а то, что вы видели и слышали по телевизору, вы же понимаете, что это не так. Я не собираюсь говорить на эту тему, мне не в чем и не перед кем оправдываться", — отрезала Мария Шукшина.
Напомним, ранее об этой скандальной истории рассказывали в шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. Фрейя Зильбер подтвердила, что ей начали приходить деньги на ребенка от Макара Касаткина. Он устроился на работу и уже перевел сыну семь тысяч рублей. Мария Шукшина подтвердила, что эта сумма — четверть от зарплаты ее сына. Также актриса передает внуку детские вещи.
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