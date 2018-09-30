Малахов рассказал о воспитании сына

Андрей Малахов поделился секретами воспитания маленького Саши

Шоумен, получивший достаточно любви в своем детстве, считает, что главное для ребенка — общение с родителями.

Программа «Когда все дома» с ведущим Тимуром Кизяковым побывала в гостях у шоумена Андрея Малахова , и его жены Натальи Шкулевой . В ходе беседы выяснилось, что родившийся в семье около года назад малыш, очень изменил жизнь мамы и папы.

Андрей впервые стал отцом в 46 лет и от этого он невероятно счастлив. «Непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом», — говорит он. Для 38-летней Натальи опыт материнства тоже первый. Оба родителя души не чают в своем Сашеньке и тщательно оберегают его от посторонних глаз. Они еще ни разу не показали его поклонникам.

Когда все дома / фото кадр из программы

Однако из диалога с ведущим программы стало понятно, что Андрей, несмотря на загруженность, очень ответственный папа. Ежедневно он просыпается в семь часов, чтобы пообщаться с ребенком. «У нас есть совместные утренние ритуалы. Саша очень любит краны и все, что связано с водой, поэтому мы с ним принимаем душ вместе. Потом мы завтракаем и поем песни», — рассказал шоумен.

По признанию Малахова, когда его отец не находил время на разговоры с ним, то писал ему письма. Записки отца до сих пор бережно хранятся. Именно поэтому Андрей уверен, что залог правильного воспитания детей — это тесное общение с ними.