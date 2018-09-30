Ещё
Малахов рассказал о воспитании сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Андрей Малахов поделился секретами воспитания маленького Саши 

Teleprogramma.pro + ещё 6 30 сентября 2018
Шоумен, получивший достаточно любви в своем детстве, считает, что главное для ребенка — общение с родителями.
Программа «Когда все дома» с ведущим Тимуром Кизяковым побывала в гостях у шоумена Андрея Малахова, и его жены Натальи Шкулевой. В ходе беседы выяснилось, что родившийся в семье около года назад малыш, очень изменил жизнь мамы и папы.
Андрей впервые стал отцом в 46 лет и от этого он невероятно счастлив. «Непередаваемое ощущение, когда в доме пахнет малышом», — говорит он. Для 38-летней Натальи опыт материнства тоже первый. Оба родителя души не чают в своем Сашеньке и тщательно оберегают его от посторонних глаз. Они еще ни разу не показали его поклонникам.
Когда все дома / фото кадр из программы
Однако из диалога с ведущим программы стало понятно, что Андрей, несмотря на загруженность, очень ответственный папа. Ежедневно он просыпается в семь часов, чтобы пообщаться с ребенком. «У нас есть совместные утренние ритуалы. Саша очень любит краны и все, что связано с водой, поэтому мы с ним принимаем душ вместе. Потом мы завтракаем и поем песни», — рассказал шоумен.
По признанию Малахова, когда его отец не находил время на разговоры с ним, то писал ему письма. Записки отца до сих пор бережно хранятся. Именно поэтому Андрей уверен, что залог правильного воспитания детей — это тесное общение с ними.
Teleprogramma.pro: последние новости
Звезду сериала «Интерны» Илью Глинникова разыскивает полиция Домработница Алены Кравец пыталась увести у нее мужа-миллионера Узнавшая о смерти мужа Хлебникова госпитализирована из-за нервного срыва
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конец близок: названа дата «смерти» Порошенко156
Познер жестко высказался после смерти Азнавура50
«Жирная свинья орала»: автомобилиста убили из-за музыки126
В Москве объявлен план «Перехват».13
Меркель решила завладеть Европой16
Видео
06:27
Азербайджан выдвинул неожиданное обвинение РФ
Политика
01:34
«Малоимущая» депутат отказалась от собранных народом денег
Политика
07:00
Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
В мире
02:39
Украина нанесла неожиданный удар по «русскому миру»
В мире Украина
00:44
Школьница жестоко поплатилась за отказ сесть в машину
Происшествия Криминал
00:24
Экстремальный маневр украинского самолета попал на видео
Армия Оружие
00:50
Лолита: я ничего не боюсь
Шоу-бизнес
00:36
«Казань» вызвала в США восхищение и страх
Оружие Статьи
00:42
Кремль рассказал о походе Путина и Блэра в театр
Политика
03:19
ВСУ захватили новые территории в Донбассе
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение