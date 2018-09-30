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Киркоров пригрозил автору слухов о переезде Орбакайте
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Филипп Киркоров пригрозил автору слухов о переезде Орбакайте в США 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ Филипп Киркоров прокомментировал слухи о переезде Кристины Орбакайте в США. Певец пригрозил лично встретиться с автором этой утки и "посмотреть в глаза" и поговорить так, как он это умеет.
Слухи о том, что Кристина Орбакайте навсегда переезжает в США, стали одной из самых обсуждаемых тем российского шоу-бизнеса конца сентября.
"Это полный бред, это фейк. Я не понимаю, кому это нужно распускать такие слухи. На мой взгляд, это провокация какая-то", — в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ прокомментировал сообщения СМИ Филипп Киркоров.
Судя по его словам, это могла быть спланированная атака на дочь Аллы Пугачевой.
"Кому в данном случае помешала Кристина Орбакайте, которая всю жизнь пела, поет и будет петь в России…", — задался он вопросом.
Певец пригрозил встретиться с автором этой истории тет-а-тет.
"Хотелось бы посмотреть этому человеку, который запустил эту утку про Кристину и ее переезд, в глаза. Мне есть, что ему сказать. Я это умею делать", — подчеркнул Филипп Киркоров.
По мнению члена экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадима Манукяна, человек, с которым стоит встретиться и серьезно поговорить на счет газетной утки о переезде Кристины Орбакайте, является ведущий Андрей Малахов. В разговоре с Dni.Ru он предположил, что журналист мог запустить этот слух на фоне выхода нового клипа певицы, чтобы подогреть к ее персоне общественный интерес.
"Малахов — мастер провокаций, так это ни для кого не секрет", — подчеркнул эксперт.
Напомним, ранее появились данные о том, что Кристина Орбакайте переезжает в Америку. У артистки дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Каждый год певица вместе с членами семьи проводит там отпуск. Возможно, это обстоятельство и повлияло на возникновение подобных слухов.
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