Стала известна причина развода Краско и молодой жены

Молодая жена отказалась рожать Краско из-за близкой смерти

Причиной развода Ивана Краско и его молодой жены Натальи кроется в том, что супруга отказалась рожать актеру детей. Стало известно, почему девушка приняла такое решение.

Так, актер и его молодая супруга сохранили теплые отношения, не собираются делить имущество и обвинять друг друга в разных смертных грехах. Кроме того, они на корню пресекли все пересуды, прямо назвав причину расставания. Дело в том, что Наталья отказалась рожать ребенка от Ивана Краско. В эфире программы "Выход в люди" на телеканале "Россия 1" она объяснила причину такого решения.

Судя по всему, девушка постоянно держит в голове почтенный возраст супруга и считает, что скоро он может покинуть этот мир.

"Я очень серьезно к этому подхожу. Я всегда говорила и будут говорить, что для меня ребенок — это не игрушка. Просто рожать, потому что, вот допустим, Иван Ивановичу так захотелось, я не могу… Мне потом ребенок начнет задавать вопросы: "Где мой папа? А чего его нет рядом?", — или еще какие-нибудь вопросы. Я не хочу на них отвечать", — подчеркнула Наталья Краско.

В эфире программы сам актер также пожаловался на недостаток интимной жизни с супругой. По его словам, отказ заводить ребенка поставил преграду в их сексуальных отношениях с женой.