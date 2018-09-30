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Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе
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Час ревела. Седокова об унизительном корпоративе 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова пожаловалась на атмосферу одного из корпоративов, в котором она недавно приняла участие. Обстановка, в которой пришлось выступать певице, настолько ее расстроила, что девушка час прорыдала в номере. О своих переживаниях она написала в Instagram.
«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Лежу реву в номере уже час. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — написала Седокова.
Особенно ее расстроило то, что наладить контакт с публикой ей, несмотря на все старания, так и не удалось.
«Люди в зале сидят, едят шашлык и смотрят на тебя, как на клоуна. Развлекай нас, а мы устали, посидим. А ты же профессионал. Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале, им ***** на тебя», — поделилась певица.
Она посетовала на то, что избежать таких выступлений невозможно, так как благодаря им она зарабатывает на жизнь.
«Мне нужно содержать семью, бизнес. У меня миллион сотрудников. Мои на меня ругаются. Говорят, ну что же ты так близко все воспринимаешь к сердцу, а я не могу», — написала Седокова.
Она извинилась перед фоловерами за свой срыв.
«Просто сложно сейчас, но я обещаю собраться и стать лучше и успешнее, чтобы больше никогда не оказаться в этом аду», —призналась она.
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