Волочкова возмутила Сеть новым эпатажным фото

Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала подписчиков

Танцовщица разместила в Инстаграм фото на фоне памятника архитектуры и подписала снимок «скульптурная группа». Все бы ничего, но она возлежит на постаменте в ультракоротком платье. Выставив напоказ ноги во всем великолепии.

Конечно, пост не остался без внимания. Какими только эпитетами не награждали Волочкову! Ее назвали вульгарной, пошлой, сравнили с женщинами легкого поведения и даже предположили, что на ней нет нижнего белья. Стоит отметить, что балерина в обсуждение не вступила и комментарии пока не удалила.