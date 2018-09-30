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Волочкова возмутила Сеть новым эпатажным фото
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Анастасия Волочкова в очередной раз шокировала подписчиков 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова неистощима на эпатажные выходки. Еще совсем недавно она лично заявилась на кухню ресторана, чтобы заказать любимое блюдо. Такое поведение показалось хейтерам подозрительным, и балерину обвинили в алкоголизме или неумеренном приеме транквилизаторов. А сейчас она снова отличилась.
Танцовщица разместила в Инстаграм фото на фоне памятника архитектуры и подписала снимок «скульптурная группа». Все бы ничего, но она возлежит на постаменте в ультракоротком платье. Выставив напоказ ноги во всем великолепии.
Конечно, пост не остался без внимания. Какими только эпитетами не награждали Волочкову! Ее назвали вульгарной, пошлой, сравнили с женщинами легкого поведения и даже предположили, что на ней нет нижнего белья. Стоит отметить, что балерина в обсуждение не вступила и комментарии пока не удалила.
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