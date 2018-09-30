Ещё
Кикабидзе рассказал о борьбе с раком мозга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вахтанг Кикабидзе рассказал о борьбе с раком мозга 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
Актер Вахтанг Кикабидзе в эфире телепрограммы "Однажды" рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене. Об этом пишут "Аргументы недели".
Как отмечается, 37 лет назад жители Тбилиси даже приходили прощаться к дому актера, однако его жена Ирина отгоняла от дома "скорбящих".
"Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", — признался Кикабидзе.
Также актер рассказал о своем состоянии во время болезни.
"Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время", — добавил Кикабидзе.
Ранее сообщалось, что Кикабидзе внес ясность в сообщения о своей госпитализации.
Газета.Ru: последние новости
В Москве сирийцы ударили Линдси Лохан по лицу из-за детей Басту обвинили в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону Умер Отис Раш
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров одной фразой поставил Трампа на место364
России пригрозили морской блокадой1141
Телеведущий назвал украинцев нацией болванов85
Актрису Линдси Лохан ударили по лицу в Москве163
«Мисс Финляндия» стала русская15
Видео
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:52
Войска НАТО прибыли на границу с Косово
В мире Армия
05:28
Загадки древних галактик-спутников
Наука и техника
03:39
Россияне подсели на автомобили
Социология Статьи
02:19
Взрыв в Донецке мог оказаться спектаклем
В мире
00:46
Глава Косово совершил «победоносную поездку»
В мире Европа
00:28
Украине предрекли полное исчезновение
Украина В мире
03:00
Раскрыт один из главных секретов отравленного Скрипаля
В мире
00:51
Порошенко назвал дату возвращения Донбасса
Украина В мире
00:09
Ученые установили рекорд и взорвали лабораторию
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение