Выступление Басты спровоцировало громкий скандал

Известного российского музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, обвинили в порче газона стадиона "Ростов Арена", сообщает "Советский спорт".
Концерт артиста на "Ростов Арене" должен состояться 29 сентября, несмотря на протесты футбольного клуба "Ростов" и руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фотографии с видимыми повреждениями газона опубликованы в инстаграме hd7tv.
"Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но… жаль газон", — гласит подпись под снимками.
Ранее сообщалось, что концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.