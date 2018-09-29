Выступление Басты спровоцировало громкий скандал

Басту обвинили в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону

Концерт артиста на "Ростов Арене" должен состояться 29 сентября, несмотря на протесты футбольного клуба "Ростов" и руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).

Фотографии с видимыми повреждениями газона опубликованы в инстаграме hd7tv.

"Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но… жаль газон", — гласит подпись под снимками.

Ранее сообщалось, что концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.