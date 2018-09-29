Выступление Басты спровоцировало громкий скандал

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Басту обвинили в порче газона стадиона в Ростове-на-Дону 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
Известного российского музыканта Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, обвинили в порче газона стадиона "Ростов Арена", сообщает "Советский спорт".
Концерт артиста на "Ростов Арене" должен состояться 29 сентября, несмотря на протесты футбольного клуба "Ростов" и руководства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Фотографии с видимыми повреждениями газона опубликованы в инстаграме hd7tv.
"Мы очень хорошо относимся к Басте и его творчеству, но… жаль газон", — гласит подпись под снимками.
Ранее сообщалось, что концерт Валерии испортил газон стадиона в Гомеле.
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