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Племянница рассказала о трагедии Дорошиной
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Племянница рассказала о том, что подкосило Нину Дорошину 

Газета.Ru + ещё 5 10 часов назад
Фото: кадр из фильма
Народная артистка Нина Дорошина, прославившаяся в роли Надежды в фильме "Любовь и голуби", ушла из жизни в апреле этого года. Ее племянница Нины Михайловны Олеся Дорошина в разговоре с "Собеседником" рассказала о том, что омрачило последние годы жизни актрисы.
По словам женщины, семья Нины Дорошиной была большой и дружной, она очень любила своего мужа — художника по свету Владимира Ишкова. Однако 2004 и 2005 годы стали трагическими для семьи.
"Сначала ушел из жизни Володя — внезапно, от сердечного приступа. Ему было немного за 60", — вспоминает Олеся. После похоронили ее сестру — 27-летнюю любимицу семьи Нину-младшую, скончавшуюся от кровоизлияния в мозг. "Эти две потери подкосили нас всех. Нину-старшую — очень сильно. Мы, как могли, поддерживали друг друга… Спасала работа. Погружаешься в нее, как в омут, с головой и вроде бы забываешь на какое-то время о своем горе", — делится Олеся Дорошина.
Родственница звезды также развеяла слух о том, что Дорошина страдала от отсутствия собственных детей. "Говорила, что это осознанный выбор. Потому что она жила всегда театром, посвятив себя профессии, и не факт, что смогла бы достойно воспитать ребенка", — сказала Дорошина.
Нину Дорошину похоронили 24 апреля. Она умерла в возрасте 83 лет через день после своего последнего интервью.
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