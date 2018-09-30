Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову

Несколько лет назад Наташа Королева отправила сына Архипа учиться в США . Теперь парень решил вернуться в Россию , чтобы поступить в столичный вуз.

По словам Королевой, ее сын — очень способный и "дружит" с языками. Наташа похвасталась, что по результатам ЕГЭ он легко мог бы поступить даже в МГУ

У парня есть год на раздумья о том, в какой вуз и на какой факультет ему поступить. Сама певица предполагает, что сын выберет профессию, связанную с восточным направлением.

Архип не захотел оставаться в Америке для дальнейшей учебы. Скорее всего, он будет посещать курсы при НИУ ВШЭ или МГУ, передает teleprogramma.pro.

Стоит отметить, что Архип не планирует покорять вершины отечественного шоу-бизнеса. При этом совсем скоро он выступит с мамой на сцене в Кремле.