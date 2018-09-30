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Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой
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Решение сына перевернуло жизнь Наташи Королевой с ног на голову 

Дни.ру + ещё 1 34 минуты назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Несколько лет назад Наташа Королева отправила сына Архипа учиться в США. Теперь парень решил вернуться в Россию, чтобы поступить в столичный вуз.
По словам Королевой, ее сын — очень способный и "дружит" с языками. Наташа похвасталась, что по результатам ЕГЭ он легко мог бы поступить даже в МГУ.
У парня есть год на раздумья о том, в какой вуз и на какой факультет ему поступить. Сама певица предполагает, что сын выберет профессию, связанную с восточным направлением.
Архип не захотел оставаться в Америке для дальнейшей учебы. Скорее всего, он будет посещать курсы при НИУ ВШЭ или МГУ, передает teleprogramma.pro.
Стоит отметить, что Архип не планирует покорять вершины отечественного шоу-бизнеса. При этом совсем скоро он выступит с мамой на сцене в Кремле.
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