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«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+»
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«За что?»: зрители обрушились на Агутина из-за «Голос 60+» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @agutinleonid
В эфире Первого канала на шоу «Голос 60+» определились финалисты. Конкурсанты, которых ранее выбрали четверо наставников — Лев Лещенко, Валерий Меладзе, Пелагея и Леонид Агутин — после исполнения песен прошли в финал.
Сложнее всего пришлось Леониду Агутину. Среди финалистов в его команде оказался известный блюзмен Николай Арутюнов, а также отец наставника — Николай Агутин.
Свое решение Агутин-младший принял после долгих размышлений, справедливо опасаясь, что его могут «обвинить в протежировании». Тем не менее от также подчеркнул, что публика в зале больше всего хотела бы видеть именно этого исполнителя.
Николаю Агутину 83 года.
«Родители мои были музыкальные: папа играл на баяне, а мама пела на клиросе в храме. Поэтому я ходил и на хор, и на танцы. Закончил Гнесинку и ГИТИС. Мой сын Леонид очень принципиальный, не терпит фальши. Если я ошибусь, то он не повернется. А если все будет замечательно, то он обязательно повернется. Я счастливый дед, счастливый отец и счастливый гражданин нашей великой страны», — сказал он.
Такой поворот в шоу вызвал у поклонников программы противоречивые эмоции.
«Всё-таки двоякое впечатление от участия Агутина-старшего в "Голос 60+". Я прекрасно могу понять развернувшегося к нему на СП сына: ну, наверное, не мог Леонид по-другому. Вот только ситуация выглядела бы корректнее, если бы папа поблагодарил, но отказался (прецедент в обычном Голосе был, когда к сыну Градского аж двое повернулись, но в итоге Градский-младший честно сказал, что не хочет занимать чьё-либо место и отказался идти дальше)», — написала одна из зрительниц.
«Меня вчера все расстрогали до слез, кроме агутина. Так искренне они поют. Я бы каждый день смотрела такие концерты. Взрослый Голос уже давно не интересен», — прокомментировала другая.
«Это чтоб зрителю было потом что пламенно обсудить», — считают любители этого шоу.
Откликнулись на такой поворот в программе и известные люди.
«Если кто-то смотрит Голос, прошу разделить мое возмущение) Папа Агутин пусть, конечно, долго живет, но какого хрена вся страна должна покорно слушать эту пошлятину? За что? Вот самому Агутину-сыну не стыдно?» — написала ведущая радио «Эхо Москвы» Ксения Ларина.
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