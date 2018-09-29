Сыновняя любовь: Агутин отправил отца в финал «Голоса»

Отец Леонида Агутина стал финалистом шоу «Голос.60+» благодаря выбору своего наставника и сына. Через семь дней станет известен победитель первого сезона нового проекта.

Первый сезон проекта «Голос. 60+» добрался до раунда нокаутов, который определит финалистов шоу. В первых двух эпизодах наставники на слепых прослушиваниях набрали себе команды. По правилам сезона, каждый из преподавателей должен был взять к себе четверых конкурсантов, однако Пелагея смогла добиться исключения и набрала пятерых участников.

Тем сложнее стало для нее в новом этапе. Что касается Леонида Агутина, Льва Лещенко Валерия Меладзе , то они укомплектовали свои команды в соответствии с регламентом.

Правила этапа нокаутов очень просты. Каждый из участников исполнил песню, и половина из них прошла в финал. В случае с Пелагеей отсеялись трое.

Открыла раунд команда Валерия Меладзе. К слову, главным помощником Валерия был его брат Константин, который сам вскоре сядет в кресло наставника в седьмом сезоне основного «Голоса».

Первым на сцену вышел 61-летний Сергей Пивоваренок с песней «Вечная весна», которую впервые исполнил Валерий Ободзинский , а затем ее пел ВИА «Веселые ребята». Меладзе точно подобрал репертуар Пивоваренку, который отличается классическим советским эстрадным тембром. Конкурсант впечатлил публику, и его провожали со сцены криками: «Браво!»

Для Геннадия Кима наставник подобрал легендарную битловскую «Come Together», открывающую великий альбом «Abbey Road». И надо сказать, что Меладзе снова точно попал в образ участника проекта, который весьма органично смотрелся на сцене и вызвал еще более бурную реакцию зала.

Наталия Спевак исполнила песню Исаака Дунаевского «Звать любовь не надо» из фильма «Моя любовь» 1940 года. Этап нокаутов совпал с днем рождения участницы. Единственный профессиональный музыкант в команде Меладзе Сергей Манукян само собой исполнил знаменитый джазовый стандарт «All of Me», который исполняли такие легенды джаза, как Билли Холидей, Луи Армстронг и Элла Фитцджеральд.

Меладзе не стал долго интриговать зрителей и достаточно быстро объявил финалистов от своей команды. Ими стали Наталия Спевак и Сергей Манукян.

Следующей командой на сцене стали подопечные Пелагеи. Сергей Курзанов открыл выступления своего коллектива песней «Слепили бабу на морозе» рок-группы «Воскресение». Ольга Муравина спела знаменитый романс «Гори, гори, моя звезда». Пожалуй, самое известное его исполнение принадлежит Анне Герман. Пелагея не стала менять имидж следующей участницы Лидии Музалевой и дала ей народную песню «Верила, верила, верю».

Олег Пастухов, который отличился нежным тенором на слепых прослушиваниях исполнил знаменитую итальянскую песню «Giamaica». Выбор Пелагеи не совсем понятен, потому что Пастухов не обладает классическим бельканто. Ну а сама композиция прежде всего ассоциируется с бесподобным Робертино Лоретти . Наталии Бутусовой досталась песня Аллы Пугачевой «Не обижай меня».

Пелагея почувствовала на себе необычную ситуацию, в которой оказалась — отправлять домой сразу троих конкурсантов оказалось сложнее всего.

В итоге, после долгих раздумий наставница выбрала Лидию Музалеву и Ольгу Муравину.

После Пелагеи время солировать пришло Льву Лещенко и его подопечным. Мансур Ташматов исполнил знаменитую «Ах, эта девушка», продемонстрировав уверенный и чистый баритон. С Виктором Зуевым наставник не стал экспериментировать и сохранил итальянский образ участника, предложив ему композицию «Buona Sera Signorina» американского джазового певца Луи Примы.

Лев Лещенко отметил выступление всех своих подопечных и выбрал Евгения Стругальского и Виктора Зуева. Выбывший из проекта Ахмедов, художник по профессии, подарил наставникам их портреты.

Завершил вечер один из самых известных блюзменов страны Николай Арутюнов. Он спел хит 70-х годов «Can't Find a Reason» британских рокеров Atomic Rooster.

Агутин, выбрав себе очень сильный состав, поставил себя в очень непростую ситуацию — выбрать двоих. Николая Арутюнова наставник выбрал, не задумываясь, а со вторым промедлил.

Агутин долго думал и все-таки выбрал своего отца, объяснив это тем, что публика в зале больше всего хотела бы видеть именно его. Леонид посетовал, что его могут «обвинить в протежировании», но остановил выбор на Николае Агутине.

Определились финалисты шоу «Голос. 60+». Последний эпизод первого сезона состоится через неделю, в котором определится первый победитель нового формата. Ответ на вопрос, стоит ли продолжать эту версию, будет также известен на финале.