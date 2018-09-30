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Билан озадачил фанатов
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Дима Билан озадачил фанатов 

Russianshowbiz.info + ещё 1 30 сентября 2018
Фото: Instagram
Дима Билан порадовал своих подписчиков Инстаграм длинным философским постом о любви к импровизации. Певец признался, что ненавидит «жизнь, заученную наизусть» и не всегда живет по плану. Он только намечает ориентиры и векторы развития, а на деле часто совершает спонтанные поступки.
Фанаты певца с удовольствием включились в обсуждение, причем многие отметили, что группа поклонников звезды — самая думающая и начитанная. Поклонники высказывали очень интересные и нестандартные мысли о смысле жизни, хаосе, сюрпризах судьбы.
Фолловеры активно выражали благодарность Билану за возможность задуматься о важных философских вещах. Но была и «ложка дегтя», за рассуждениями подписчики успели рассмотреть фото публикации, и выражение лица звезды «диванным критикам» показалось слишком испуганным. Предположили, что он все же тревожится о будущем.
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