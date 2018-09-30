Дима Билан озадачил фанатов

Фанаты певца с удовольствием включились в обсуждение, причем многие отметили, что группа поклонников звезды — самая думающая и начитанная. Поклонники высказывали очень интересные и нестандартные мысли о смысле жизни, хаосе, сюрпризах судьбы.

Фолловеры активно выражали благодарность Билану за возможность задуматься о важных философских вещах. Но была и «ложка дегтя», за рассуждениями подписчики успели рассмотреть фото публикации, и выражение лица звезды «диванным критикам» показалось слишком испуганным. Предположили, что он все же тревожится о будущем.