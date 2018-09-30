Седокова испытала унижение на корпоративе

Экс-солистка «ВИА Гры» испытала унижение на корпоративе и расплакалась

Экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова рассказала об «одном из самых унизительных» корпоративов за всю ее карьеру. Артистку задело, что вместо того, чтобы получать радость, люди в зале «сидели, ели шашлык и смотрели на нее, как на клоуна». После выступления Седокова лежала и плакала у себя в номере больше часа.

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», певица Анна Седокова рассказала о «самом худшем концерте» в ее жизни, оказавшемся для артистки унижением. Об этом Седокова сообщила в своем инстаграме.

«Только что у меня был один из худших концертов в моей жизни. Хочется помыться и смыть с себя весь этот адский привкус», — заявила певица. Она добавила, что более часа лежала в своем номере и рыдала.

Зрители, пришедшие на корпоратив, «сидели в зале, ели шашлык и смотрели на нее, как на клоуна», рассказала Седокова. Она пожаловалась на необходимость развлекать безучастную публику, которая хочет поглядеть на «профессионала».

«Люди же должны радость и счастье от твоего выступления получить. Ты и так, и эдак, и пошутила, и спела вместе песню, а понимаешь, что тем, кто в зале — им по**ать на тебя», — добавила певица.

При этом отказаться от корпоративных вечеринок Седокова не может, поскольку они составляют значительную часть заработка артистки, сообщает ФАН.

Анна Седокова родилась в Киеве зимой 1982 года в семье учительницы английского языка и преподавателя музыки. Вскоре родители развелись, и маленькой Анне приходилось жить то в Киеве, то у отца в Томске.

Будущая участница «ВИА Гра» начала с ранних лет заниматься танцами и музыкой. На работу пошла в 15 лет, в модельное агентство. После была ведущей шоу в клубе, продолжив карьеру уже на телевидении. В 2000 году Седокова успешно прошла кастинг в новую женскую поп-группу, которую позже решено было назвать «ВИА Гра». При этом поначалу Анне отказали — ей было всего лишь 17 лет, и она была слишком молодой для коллектива.

Стала частью культовой группы девушка только спустя два года. В 2002-м «ВИА Гра» превратилась в трио, а Седокова получила звание первой «рыженькой» коллектива, примкнув к блондинке Алене Винницкой и брюнетке Татьяне Найник

Однако своего расцвета группа достигла уже в другом составе. Вместе с Надеждой Грановской Верой Брежневой «ВИА Гра» вышла на пик своей популярности, благодаря чему журналисты прозвали этот состав «золотым».

Некоторое время спустя, в 22 года, Седокова вышла замуж за известного футболиста Валентина Белькевича , который был старше певицы на десяток лет. В 2004 году у них родилась дочь — ее тоже назвали Анной. Но вскоре у Белькевича и Седоковой начался разлад, и в 2006 году супруги развелись — певица ушла из дома вместе с ребенком.

Белькевич после ухода Анны сошелся со своей любовницей. В 2009 году он завершил карьеру футболиста, поработал тренером молодежной команды «Динамо Киев». Но внезапно его настигла смерть — 1 августа 2014 года Валентин умер от закупорки кровеносного сосуда — тромбоэмболии, в возрасте 41 года.

Анна Седокова незадолго до смерти первого супруга вышла замуж во второй раз — за бизнесмена Максима Чернявского . Их брак продлился два года, у нее осталась вторая дочь — Моника. В 2017 году у нее родился третий ребенок — сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова . С ним Анна также рассталась вскоре после родов.

Выступая в составе «ВИА Гра», Седокова быстро сделала себе имя, начала сольную карьеру и активно участвовала в телевизионных проектах. Публика быстро оценила внешние данные молодой певицы, и Анна стала попадать на обложки мужских журналов MAXIM и Playboy. Сейчас Седокова активно продолжает работать в шоубизе, воспитывает троих детей и много занимается спортом.

Аккаунт Седоковой в инстаграме — один из самых популярных среди российских поп-звезд. Она расположилась на пятом месте этого рейтинга. Первое место заняла телеведущая и певица Ольга Бузова . Кроме Бузовой в тройку самых просматриваемых «инстаграм сторис» в России вошли модель Оксана Самойлова , а также телеведущая и актриса Ксения Бородина